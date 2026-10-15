Hatay Antakya'da polis 211 kişiyi GBT'den geçirdi, 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da polis 211 kişiyi GBT'den geçirdi, 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş denetiminde 211 kişi GBT ile kontrol edildi. Denetimlerde aranan 6 şüpheli ile 7 ay 14 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı, 8 iş yeri denetlenip 2 işletmeye işlem başlatıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 211 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ile hakkında 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Öte yandan 8 iş yerini de denetleyen ekipler, 2 işletme hakkında işlem başlattı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaAntakyaGüncelAsayişPolisHataySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da polis 211 kişiyi GBT'den geçirdi, 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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