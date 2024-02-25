Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Depremlerin ardından toparlanma süreci zaman alacak

ANKARA, 25 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'yi bir yıl önce vuran depremlerden en çok etkilenen kent olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremlerin ardından toparlanma sürecinin zaman alacağını ve yerel belediyelerin yeniden yapılanma sürecinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Savaş, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Hatay'da 911 bin daire varken bunların 266 binden fazlası deprem anında yıkıldı ya da ağır hasarlı hale geldi" derken Hatay'ın depremden en ağır etkilenen il olduğunu vurguladı.
Belediye Başkanı, "Ne yazık ki 25 bine yakın canımızı kaybettik" dedi.
Savaş, yıkıcı depremlerin sadece kentlerin harap olmasına ve can kayıplarına yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda sevdiklerini kaybeden Hatay halkı üzerinde çok derin yaralar bıraktığını da vurguladı.
Savaş, "Çok derin yaralar alan Hatay halkının bir kısmı şehir dışına ya da yurt dışına giderek hayatlarına devam etme kararı aldı" dedi.
Belediye Başkanı, bölge sakinlerinin Hatay'a geri dönmelerini sağlamak için yerel yönetimin eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında iyileştirilmiş koşullarla daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaya çalıştığını ifade etti.
"Yaşamış olduğumuz felaket maalesef yerel belediyelerin üstesinden gelebileceği boyutta değil" diyen Savaş, toparlanma sürecinin pek çok zorlukla dolu olduğunu vurguladı.
Su iletim hatlarının, kanalizasyon şebekelerinin ve yağmur suyu tahliye kanallarının neredeyse kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Savaş, ayrıca hasarlı binaların yıkımına ilişkin de çok sayıda engel bulunduğunu belirtti. Savaş, bu sorunların yeniden inşa çalışmalarının iş yükünü önemli ölçüde artırdığını ifade etti.
Savaş, "Bu kadar yıkımın yaşandığı şehrimizi yeniden inşa etmek oldukça meşakkatli olacak ve zaman alacak. Bilim camiasını, resmi kurumları, STK'ları, kısacası herkesi bir çatı altında toplayarak yeni planlamalar yapmamız gerekiyor. Uzun vadeli hareket etmemiz ve bütüncül bir şekilde adım atmamız gerekiyor" dedi.
Belediye Başkanı, "Halkın merkezi hükümetin çalışmaları hakkında biraz daha bilgilendirilmesi gerekiyor. Vatandaşların tüm sorularının yanıt bulmasının önemine inanıyorum" diye konuştu.
Savaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 'Hatay Planlama Merkezi'ni kurduk. Türkiye'nin önemli üniversiteleri ve alanında uzman akademisyenlerle birlikte çalıştaylar düzenledik. Hatay'ı ve geleceğini şeffaf, bilimsel verilere dayanan, yerel talep ve ihtiyaçlara cevap veren bir yaklaşımla planlamaya başladık" diye ekledi.
Son Dakika › Güncel › Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Depremlerin ardından toparlanma süreci zaman alacak - Son Dakika
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, 11 endüstriyel dağcının cam çatı montajı yaparken gerçekleştirdiği çalışmalar havadan dron ile kaydedildi. Dağcılar, yükseklik korkusuna rağmen güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kule, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlanıyor.
ABD'de gece kulüpleri ve kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'ın altındaki labirentlerde yaşayan 2000 kişinin gizli yaşamı gözler önüne serildi. Yaklaşık 320 kilometre uzunluğundaki tünellerde yaşayan ve kendilerine ''Köstebek İnsanlar'' adını veren insanların bir kısmının akli dengesinin yerinde olmadığı ve bir kısmının da uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum tarafından yalanlanmıştı. Kurum'un "Kendisine herhangi bir davet yapılmamış, hayali davetler yapıyor" sözlerine belgeli yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" diye konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?