Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Depremlerin ardından toparlanma süreci zaman alacak

Güncel

ANKARA, 25 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'yi bir yıl önce vuran depremlerden en çok etkilenen kent olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremlerin ardından toparlanma sürecinin zaman alacağını ve yerel belediyelerin yeniden yapılanma sürecinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Savaş, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Hatay'da 911 bin daire varken bunların 266 binden fazlası deprem anında yıkıldı ya da ağır hasarlı hale geldi" derken Hatay'ın depremden en ağır etkilenen il olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı, "Ne yazık ki 25 bine yakın canımızı kaybettik" dedi.

Savaş, yıkıcı depremlerin sadece kentlerin harap olmasına ve can kayıplarına yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda sevdiklerini kaybeden Hatay halkı üzerinde çok derin yaralar bıraktığını da vurguladı.

Savaş, "Çok derin yaralar alan Hatay halkının bir kısmı şehir dışına ya da yurt dışına giderek hayatlarına devam etme kararı aldı" dedi.

Belediye Başkanı, bölge sakinlerinin Hatay'a geri dönmelerini sağlamak için yerel yönetimin eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında iyileştirilmiş koşullarla daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

"Yaşamış olduğumuz felaket maalesef yerel belediyelerin üstesinden gelebileceği boyutta değil" diyen Savaş, toparlanma sürecinin pek çok zorlukla dolu olduğunu vurguladı.

Su iletim hatlarının, kanalizasyon şebekelerinin ve yağmur suyu tahliye kanallarının neredeyse kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Savaş, ayrıca hasarlı binaların yıkımına ilişkin de çok sayıda engel bulunduğunu belirtti. Savaş, bu sorunların yeniden inşa çalışmalarının iş yükünü önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Savaş, "Bu kadar yıkımın yaşandığı şehrimizi yeniden inşa etmek oldukça meşakkatli olacak ve zaman alacak. Bilim camiasını, resmi kurumları, STK'ları, kısacası herkesi bir çatı altında toplayarak yeni planlamalar yapmamız gerekiyor. Uzun vadeli hareket etmemiz ve bütüncül bir şekilde adım atmamız gerekiyor" dedi.

Belediye Başkanı, "Halkın merkezi hükümetin çalışmaları hakkında biraz daha bilgilendirilmesi gerekiyor. Vatandaşların tüm sorularının yanıt bulmasının önemine inanıyorum" diye konuştu.

Savaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 'Hatay Planlama Merkezi'ni kurduk. Türkiye'nin önemli üniversiteleri ve alanında uzman akademisyenlerle birlikte çalıştaylar düzenledik. Hatay'ı ve geleceğini şeffaf, bilimsel verilere dayanan, yerel talep ve ihtiyaçlara cevap veren bir yaklaşımla planlamaya başladık" diye ekledi.