Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: \'Adayız ve seçimi kazanacağız\'

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Sayın Genel Başkanımızla dün akşam konuştum. Genel Başkanımızın duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız' diyor. Bu geleneksel olan üç dönemdendir kazanma işimizi dördüncü dönemde de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye başkan adaylığına ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"SONUÇ İTİBARİYLE KORKMAYACAĞIM, SİNMEYECEĞİM, YILMAYACAĞIM"

"Bugün çok kısa ve net bir açıklama yapacağım. Hatay'da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. İktidar tarafından Hatay'ı Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin istenmediğini biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı asla sessiz kalmayacağımı herkese beyan etmek istiyorum. Hatay'da imar rantına izin vermeyeceğimi herkesle paylaşmak istiyorum. Hatay'ı tehditlere asla teslim etmeyeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonuç itibariyle korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay, bizim canımız, Türkiye bedenimiz. Bu can bu bedenden çıkarsa nice olur halimiz."

"SAYIN VALİMİZİN VE SAYIN EMNİYET MÜDÜRÜMÜZÜN BURADA EMNİYET ŞERİDİ ALMASI LAZIMDI"

" Cumhuriyet Meydanı'nda normal şartlarda protokolde sayın valimizin ve sayın emniyet müdürümüzün burada emniyet şeridi alması lazımdı. Giren insanları kontrol etmesi lazımdı. Yüzde 99'u benim temiz insanım. Matemi var. Oraya o günü yad etmeye gelmiş. O günün acılarını yaşarken anmaya gelmiş. Kötü niyetli insanlar olabilir. Orada sadece provokasyon için değil, başka şeyler işler için de gelebilir. Benim devletimin bakanı, benim genel başkanım bu kadar sıkıntılı bir ortamda, bu törende bulundurulmamalıydı. Bu törene gelmeden önce önlemler alınması gerekirdi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken bir hafta önceden önlemler alınıyor. Tabi ki önlemler alınacaktır, bunları geçtim. Bir kadının, bir çocuğun, bir amcanın başına bir şey gelseydi ne olurdu? Yine tüm dünya bizi konuşurdu. Devleti yönetmek basit değil. Hele hele bu coğrafyada işlerin daha da ciddi yapılması lazımdı. Bu işi ben duyduysam, sayın valimizin, emniyet müdürümüzün duymaması mümkün değil. Biz Hatay ile ilgili ne yapılması gerektiğini biliyoruz. O nedenle buradayız. Korkmayacağız, yılmayacağız."

"GENEL BAŞKANIMIZIN DURUŞU NET"

"Sayın Genel Başkanımızla dün akşam konuştum. Genel Başkanımızın duruşu net. 'Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız' diyor. Bu geleneksel olan üç dönemdendir kazanma işimizi dördüncü dönemde de yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

"ÖYLE DÜZGÜN BİR ADAMA BUNUN YAPILMAMASI, MÜSAADE EDİLMEMESİ LAZIMDI"

"Deprem sonrasında Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çok iyi bir dostluğum gelişti. Bakanımızın orada bu kadar zor duruma düşürülmüş olması... Ben devletimin yüceltilmesini ve devletimi temsil edenlerin en üst seviyede olmasını, halkı tarafından sevgi ve saygıyla karşılanmasını isteyen biriyim. Önce devletim adına ve h-Hatay halkı adına üzüldüm. Daha sonra da bakanımız adına üzüldüm. Birçok eksik ve yanış var ama deprem zamanı burada samimiyetle çalıştı. Allah ondan razı olsun. Öyle düzgün bir adama bunun yapılmaması, müsaade edilmemesi lazımdı."