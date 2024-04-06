Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, mazbatasını alarak göreve başladı. Öntürk, Hatay'ın birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkması için çalışacaklarını ve adaletten şaşmayacaklarını belirtti. Ayrıca depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için konutlar yapacaklarını ve Hatay'ı hizmetle doyuracaklarını söyledi.

06.04.2024 15:16
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk, mazbatasını aldı.

AK Parti'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilen ve seçilen Öntürk'e, İl Seçim Kurulu'nda basına kapalı gerçekleştirilen törenle mazbatası verildi.

Öntürk, daha sonra EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Öntürk, bugün 1 milyon 700 bin nüfusuyla Hatay'ın kazandığını söyledi.

Birliklerini, kardeşliklerini pekiştirerek şehri hep birlikte ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, "Hatay'ımızı ayağa kaldırırken asla ve asla adaletten şaşmayacağız. Asla ve asla karanlık odalarda siyaset yapmayacağız. Asla ve asla bireysel hizmet yapmayacağız. Biz Hatay'ın hizmetkarı olmaya geliyoruz." dedi.

Öntürk, kadrolarıyla beraber Hatay'ın her ilçesine hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak yola çıktıklarına değinen Öntürk, şöyle devam etti:

"Bu bir demokratik yarıştır. Biz bu noktadan sonra Hatay'ın 1 milyon 700 bin nüfusunu da kucaklayarak hizmet yapacağız. Aynı atalarımızın yaptığı gibi Hatay bizim şahsi meselemiz olacak. Birazdan belediyede görev alan arkadaşlarımızla toplantı yapacağım. Bir sözüm vardı; ilk önce şehri yıkatmaktı. İnşallah bugün bu şehri yeniden tertemiz edinceye kadar yıkatacağız. Kısa süre içerisinde kırsalımızı da şehrimizin merkezini de ve bir büyükşehir nasıl olacaksa hallerinden otogarlarına, ulaşımına kadar gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza kadar ne söz verdiysek hepsini aynı anda, aynı şekilde ayağa kaldıracağız."

Öntürk, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Yapamayacakları hiçbir sözü bugüne kadar vermediklerinin altını çizen Öntürk, şunları kaydetti:

"Dışarıda olup da konteyner kentlerde yaşayanlar, ikametgahını değiştirmese de diğer ilçelerde şu an geçici ikamet edip de bizlere kulak veren, gözleri bizde olan ve onların sürekli duasını hissettiğimiz hemşehrilerime de buradan teşekkür ediyorum. Hiç endişe etmesinler. Bu yıl sonu itibarıyla çok ciddi bir konutu teslim edeceğiz. Önümüzdeki yılın 6'ncı ayı bu şehri hiç kimse tanıyamayacak Allah'ın izniyle. O planla, gayretle çalıştık. Kampanya boyunca ne dediysek onları yapmak için de kolları sıvıyoruz."

Programın ardından Öntürk ve beraberindekiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret ederek dua etti.

Burada yaptığı açıklamada Öntürk, depremde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını söyledi.

Tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini isteyen Öntürk, şunları kaydetti:

"Depremde hayatını kaybeden şehitlerimizin ve uzuvlarını kaybeden kardeşlerimizin içerisinde hak sahibi olmayanlarla ilgili, bunların içinde ekonomik durumu müsait olmayanlara hediye edeceğim evlerini, konutlarını. Onları aç ve açıkta bırakmayacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bize böyle talimatı vardı. Çiçek falan yerine vatandaşımız o hesaba bağışta bulunsun. Biz onlarla konutlarımızı hemen başlatacağız inşallah. Şehitlerimize, gazilerimize hak sahibi olmayanlara onları hediye edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Hatay'ı inşallah hizmetle doyuracağız. Memleketimizi bir an önce ayağa kaldıracağız. Tek derdimiz bu şehrin kardeşliği, birliği, beraberliği demografik yapısının korunması, bunu yaparken de tarihine, kültürüne, bu kadim şehre yakışır bir şekilde yapacağız inşallah."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk mazbatasını aldı - Son Dakika

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