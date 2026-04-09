Hatay'da Reklam Üniteleri İçin 15 Yıllık İhale Duyurusu

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kontrol ve denetimi altındaki alanlarda bulunan 50 adet şehir tipi reklamlı durak ile yüklenici tarafından yaptırılacak 514 adet reklam ünitesinin reklam haklarının işletilmesini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesine göre kapalı teklif usulüyle 15 yıllığına ihale edecektir. Süre, işe başlanmasından itibaren 15 yıl olup, süre bitiminde yüklenicilerin hakları sona erecek ve idare uygun görürse işletmeler yeniden ihale edilecektir. İhaleye çıkış kira bedeli 2.310.061,00 TL+KDV olarak belirlenmiş olup, ilk taksit ihale kararının tebliğinden sonra 15 gün içinde belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. Kira bedeli, TÜİK'in her yıl açıkladığı TÜFE+ÜFE ortalaması oranında artacak ve yüklenici, reklam alanlarının %25'ini idarenin reklam ve duyuruları için ücretsiz tahsis edecektir.

İhale şartnamesi ve ekleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz olarak görülebilir ve şartname almak zorunludur. İhaleye katılmak isteyenler, 20.000 TL şartname bedelini belirtilen IBAN numarasına yatırarak belgeleri temin edebilirler. Geçici teminat tutarı, 15 yıllık ihaleye çıkış kira bedelinin %3'ü olan 1.039.527,45 TL'dir ve bu tutardan az teminat verenlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Geçici teminat, Türk Lirası, banka teminat mektupları veya devlet tahvilleri olarak verilebilir.

İhale, 20 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00'e kadar belgelerin teslim edilmesi gereken Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. İhaleye katılamayacak olanlar, 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen kimseler ile yasaklananlardır. İsteklilerde, reklam işi yaptıklarına dair belge, faaliyet belgesi, geçici teminat ve diğer gerekli evraklar aranacak olup, ihale müracaatları şahsen yapılmalıdır.