Hatay Büyükşehir Belediyesi Ana Arterlerde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

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(HATAY) - Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB) trafiğin yoğun olarak seyrettiği ana arterlerde yürüttüğü temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay Büyükşehir, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaç doğrultusunda şehrin önemli ana arterlerinde depremden sonra meydana gelen molozların insan sağlığı ve trafik akışını engellememesi adına başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Antakya ilçesi Uğur Mumcu ve 75. Yıl Bulvarı'nda yol kenarlarındaki çevre kirliliğine neden olan atık ve molozların temizlik çalışmalarına başladı.

Büyükşehir yetkilileri, 'temiz bir şehir' hedefiyle başlatılan geniş kapsamlı temizlik faaliyetlerinin şehir genelinde devam edeceğini bildirdi.