Hatay Büyükşehir Belediyesi Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenledi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası kapsamında Antakya Güzelburç Kızılay Konteyner Kent içindeki okullarda trafik kurallarını öğreten etkinlikler düzenledi.

08.05.2024 12:37  Güncelleme: 12:46
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(HATAY)- Hatay Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası kapsamında Antakya Güzelburç Kızılay Konteyner Kent içindeki Bedi Sabuncu Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik kurallarını öğreten etkinlikler düzenledi.

Belediye'nin Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen aktivitelerde, ulaşım uzmanları tarafından öğrencilere trafik güvenliği ve insan sağlığı konularında bilgi verildi.

Etkinliklerde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, oyunlar eşliğinde trafik kuralları, trafik işaretleri, emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenme fırsatı buldu.

Öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri durumlara nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda farkındalık kazanırken, palyaço gösterileri, dans ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler.

Belediye yetkilileri, 'Trafikte Minik Eller' sloganıyla trafikte daha güvenli bir gelecek için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenledi
Kaynak: ANKA

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