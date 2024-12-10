Hatay'da 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonunda Adana- Mersin Otobanı'nda 2 aracı durdurdu.
Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, siyah poşetlerde muhafaza edilen 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
H.E, F.A, A.A.A, R.A. ve S.F. gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı, R.A. ile S.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 1.1 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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