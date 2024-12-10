Hatay'da 1.1 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Hatay'da 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonunda Adana- Mersin Otobanı'nda 2 aracı durdurdu.

Ekiplerin araçlarda yaptığı aramada, siyah poşetlerde muhafaza edilen 1 milyon 120 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

H.E, F.A, A.A.A, R.A. ve S.F. gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı, R.A. ile S.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.