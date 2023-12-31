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Hatay'da 1489 Kalıcı Deprem Konutu İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Hatay'da 1489 Kalıcı Deprem Konutu İnşa Ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ve Arsuz ilçelerinde toplam 1489 kalıcı deprem konutunun inşası devam ediyor. Hatay'da yıkılan veya hasar gören 80 bin 323 binanın bulunduğu 33 farklı noktada konutlar yapılıyor. TOKİ tarafından Kumlu ilçesinde 303, Arsuz'da ise 1186 deprem konutu yapılıyor. Tamamlanan inşaat çalışmalarının ardından 1489 dairenin anahtarı hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay\'da 1489 Kalıcı Deprem Konutu İnşa Ediliyor
31.12.2023 - 11:06,
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat ve devamındaki depremlerden etkilenen Hatay'ın Kumlu ve Arsuz ilçelerinde toplam 1489 kalıcı deprem konutunun inşası sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören 80 bin 323 binanın bulunduğu Hatay'ın 33 farklı noktasında kalıcı konutlar inşa ediliyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından Kumlu ilçesinde 303, Arsuz'da ise 1186 deprem konutu yapılıyor.

Her iki ilçede 1489 dairenin anahtarı, inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentte barınma konusundaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Hatay'da TOKİ tarafından yapılan 32 bin 314 konutun bulunduğunu belirten Masatlı, Kumlu ve Arsuz'daki konutlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallemizde 303 konut inşaatı devam ediyor. Bu alanımızdaki fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 54'tür. İnşallah burada şubat itibarıyla konutlarımız tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. O gün hep beraber anahtar teslim törenindeki mutluluğu birlikte yaşayacağız. Arsuz ilçemizde ise inşaatına başlanan konut sayımız 1186'dır. Bu konutlarımız 5. bölge olarak adlandırılan mevkide iki etap şeklinde yükseliyor. Bu konutlarımızı da önümüzdeki yıl içerisinde teslim etmeyi öngörüyoruz."

Kaynak: AA
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