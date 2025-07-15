Hatay\'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışmaları düzenlendi

HATAY'ın Antakya ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde '15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışmaları' düzenlendi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma ve Madalya Ödül Töreni; Vali Mustafa Masatlı ile birlikte İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Protokol Üyeleri ile çok sayıda davetlinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

'BU DESTAN HAFIZALARDA DİRİ TUTULMALIDIR'

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı bu anlamlı organizasyonla hem sporun birleştirici gücünün yaşandığını hem de milletimizin direniş ruhunun bir kez daha hissedildiğini söyledi. Masatlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin; milletin iradesine, bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine kast eden en alçak, en hayasız bir işgal teşebbüsü olduğunu ifade etti. Masatlı "Ancak necip milletimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, o gece sergilediği eşsiz kararlılıkla bu ihanete karşı durarak bir bağımsızlık destanı yazmıştır. Bu destan, hafızalarda her daim diri tutulmalıdır" dedi.

Şehitler için pedal çeviren genç sporcuları tebrik eden Vali Masatlı, dereceye giren gençlere ödül ve madalyalarını takdim etti.