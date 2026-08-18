Hatay'da 16 Yaşındaki Genç Alıkonuldu - Son Dakika
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Hatay'da 16 Yaşındaki Genç Alıkonuldu

Hatay\'da 16 Yaşındaki Genç Alıkonuldu
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Samandağ'da 3 şüpheli, 16 yaşındaki K.G.'yi alıkoydu, 2'si tutuklandı, adli süreç devam ediyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde K.G.'yi (16) başına silah dayayıp, ellerini bağlayarak alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 15 Ağustos günü Samandağ ilçesindeki Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. B.K., H.T. ve H.H.K., iddiaya göre telefonla aradıkları K.G.'yi Balıkçılar Çarşısı'na çağırdı. 3 şüpheli, başına tabanca dayadıkları öne sürülen K.G.'yi bir depoya götürüp ellerini bağlayarak alıkoydu. Şüphelilerin yaklaşık bir saat sonra geri geleceklerini söyleyerek bölgeden ayrılmasının ardından K.G., bağlı olduğu iplerden kurtulup, koşarak yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan babasının kuyumcu dükkanına gitti. Baba Efkan Gümüş, oğlunun durumu anlatmasının ardından polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, B.K., H.T. ve H.H.K.'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., H.T., tutuklandı. H.H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLUNUN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Efkan Gümüş, oğlunun telefonla Balıkçılar Çarşısı'na çağırıldığını ve herhangi bir kötü niyet ya da şüphe hissetmeden şüphelilerin yanına gittiğini söyledi. Oğlunun içeriye girdikten sonra balıkhanenin çatı katında, köhne bir yerde başına silah doğrultulduğunu aktaran Gümüş, "Daha sonra ellerini ve ayaklarını bağlamış, ağzını defalarca koli bandıyla kapatmışlar ve başına siyah bir maske geçirmişler. Kendisini yaklaşık bir saat boyunca tehdit etmişler. Herhangi bir yere gitmesi veya söylediklerinin dışında bir şey yapması halinde vurabileceklerini, hatta öldürebileceklerini söylemişler. Oğlumuz büyük bir korku ve can havliyle kendi imkanlarıyla bağlarından kurtulmayı başarmış. Ardından maskeyi ve ağzındaki bandı çıkararak doğrudan bize ulaşmak için koşmuş. Olayın ardından emniyet birimleri gereken hassasiyeti gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şu anda adli süreç devam ediyor. Allah'ın izniyle adaletin yerini bulacağına ve bu kişilerin yaptıklarının karşılığında gereken cezayı alacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 16 Yaşındaki Genç Alıkonuldu - Son Dakika

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