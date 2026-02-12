Hatay'da 2 Milyonluk Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da 2 Milyonluk Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı

12.02.2026 21:29
İki ayrı adresten 2.3 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla tutuklandılar.

HATAY'da iki ayrı adresten 2 milyon 300 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.T. ve A.K., tutuklandı.

3 Şubat'ta Defne ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bir adreste gerçekleşen hırsızlık olayında 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındı. 10 Şubat'ta ise yine aynı mahallede bir adresten 300 bin TL değerinde altın hırsızlığı meydana geldi. Olayların ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin E.T. ve A.K. olduğu belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. ve A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Hatay, Suç, Son Dakika

