Hatay\'da 2. Robot Yarışması Tanıtıldı
25.02.2026 13:50
Hatay, 6 Şubat depremi sonrası eğitimdeki stratejik önemi vurgulayan Robot Yarışması'nı düzenliyor.

6 ŞUBAT depremlerinin vurduğu Hatay'da yaralar tek tek sarılırken, bilim ve teknoloji alanında gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için bu yıl ikincisi düzenlenen Robot Yarışması'nın tanıtımı yapıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat'ta yaşadığımız asırların felaketinin ardından Hatay'ımızı her yönüyle yeniden ayağa kaldırırken, en stratejik alanın eğitim olduğunu bir an olsun unutmadık. Çünkü biz sadece binaları değil; çocuklarımızın umudunu, gençlerimizin hedeflerini ve öğretmenlerimizin emeğini de yeniden ayağa kaldırmak zorundayız" dedi.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek '2. Hatay Robot Yarışması'nın tanıtımı, Vali Mustafa Masatlı tarafından yapıldı. Bilim ve teknoloji alanında öğrencilerin üretim yapmalarını teşvik etmeyi amaçlayan yarışma; mühendislik, yazılım ve robotik alanlarında proje geliştirme süreçlerini desteklemeyi hedefliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin katılımına açık olacak organizasyonun, takım çalışması ve problem çözme becerilerine katkı sunması bekleniyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZ VAZGEÇMEDEN BAŞARMAYI ÖĞRENECEK'

Vali Mustafa Masatlı, "6 Şubat'ta yaşadığımız asırların felaketinin ardından Hatay'ımızı her yönüyle yeniden ayağa kaldırırken, en stratejik alanın eğitim olduğunu bir an olsun unutmadık. Çünkü biz sadece binaları değil; çocuklarımızın umudunu, gençlerimizin hedeflerini ve öğretmenlerimizin emeğini de yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Hatay'ın yarınları; sınıflarda, atölyelerde ve bilimle buluşan zihinlerde şekillenecektir. Bu anlayışla, öğrencilerimizin 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmasını, bilimi ve teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olarak yetişmesini hedefleyen 2. Hatay Robot Yarışması'nı düzenliyoruz. Yarışma; Valiliğimizin koordinasyonunda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütümünde gerçekleştirilecektir. Bu organizasyon yalnızca bir yarışma değil; Hatay'ın çocuklarına 'Yapabilirsin' diyen güçlü bir çağrıdır. Öğrencilerimiz burada sadece proje üretmeyecek; fikir geliştirmeyi, denemeyi, yanıldığında yeniden ayağa kalkmayı ve vazgeçmeden başarmayı öğrenecek. Öğretmenlerimiz ise rehberlikleriyle çocuklarımızın yeteneklerini görünür kılacak, onlara yeni ufuklar açacaktır" dedi.

'BU YIL HEDEFİMİZ; HEYECANI DAHA DA BÜYÜTMEK'

Vali Masatlı geçen yıl düzenlenen ilk yarışmaya 522 takımın başvuru yaptığını, bin 44 öğrenci ile 522 danışman öğretmenin katıldığını hatırlattı. Masatlı, "Bu Hatay'ın bilim ve teknoloji alanında ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu açıkça göstermiştir. Bu yıl hedefimiz; bu heyecanı daha da büyütmek, daha fazla öğrencimizi üretimle buluşturmak ve Hatay'ın başarı hikayesine yeni bir sayfa daha eklemektir. Tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi hayallerini projeye dönüştürmeye, meraklarını üretime taşımaya ve Hatay'ın yarınlarını birlikte kurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

