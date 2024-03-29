Hatay\'da 25 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 27. yılında sinemaseverlerle buluşuyor

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Festivalde, Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerini bulacak. Festivalin teması bu yıl 'Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla' olarak belirlendi. Festivalin film seçkisi ve programı ise yakın zamanda açıklanacak. Açılış töreninde ödüller sahiplerine takdim edilecek.