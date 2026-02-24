Hatay'da 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan M.H.Ç, A.U. ve C.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
