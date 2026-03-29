Hatay'da 3 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü ile "hırsızlık" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A. ve A.U. ile "hırsızlık" suçundan aranan O.F. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen O.F. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?