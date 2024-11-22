Hatay'da 35 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda yabancı uyruklu 35 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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