Hatay'da 35 Yasa Dışı Göçmen Yakalandı

Güncel

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri, Reyhanlı ilçesinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda yabancı uyruklu 35 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmenlerin ülkeye girişini sağladığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.