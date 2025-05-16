Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 37 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan 7 araçta inceleme yaptı.
Çalışmada 37 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri de serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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