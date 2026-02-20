Hatay\'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.10'da merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9,27 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.