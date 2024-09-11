Hatay'da 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Hatay'da 4 düzensiz göçmen yakandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.

Araçlardaki 4 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit eden ekipler, sürücüler M.S. ve N.İ'yi göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. ve N.İ, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.