Hatay\'da 4 firari hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan E.B, A.B, S.Ö. S.B. ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U, O.D, H.İ. ve Ş.Ö. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B, A.B, S.B. tutuklandı, S.Ö. serbest bırakıldı, 4 hükümlü de cezaevine gönderildi.
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