Hatay'da 4 Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranması olanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y, H.D, Y.B. ve G.S. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, operasyonlar sırasında gözaltına alınan bir şüpheli ise sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
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