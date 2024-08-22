Hatay'da 7,5 kilometrelik yol 35 günde tamamlandı - Son Dakika
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Hatay'da 7,5 kilometrelik yol 35 günde tamamlandı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz ile Samandağ ilçeleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla ulaşımı kolaylaştırdı. Yol genişletme, asfalt serimi ve istinat duvarı gibi çalışmalar yapılarak yolun güvenliği sağlandı.

22.08.2024 17:45  Güncelleme: 17:48
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Hatay'da 7,5 kilometrelik yol 35 günde tamamlandı

HATAY - Hatay'da 7,5 kilometrelik bağlantı yolu 35 günlük çalışmayla tamamlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), şehir içi ulaşım ağlarının modernleştirilerek daha konforlu ve güvenli bir hale gelmesi adına yol yapım projelerini sürdürüyor. HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı kent turizmine katkı sağlayan Arsuz ile Samandağ ilçeleri arasındaki yolun Kale ile Işıklı mahallelerini birbirine bağlayan 7,5 kilometrelik kısmını 35 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak ulaşıma açtı. Arsuz ilçesi Kale-Işıklı mahalleleri arasında bulunan ve büyük ölçüde bozulmuş yolda yol genişletme çalışmalarının ardından beton asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca yağışlar sonrasında yol üzerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarlarında istinat duvarları yapılarak, su deşarjının sağlanması adına menfezler de yapıldı. HBB ekipleri, trafik akışının daha güvenli olması adına yol çizgilerinin çekilmesi ve uyarı levhalarının yerleştirilmesi çalışmalarını da tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına sundu. HBB yetkilileri yolun tamamlanarak ulaşıma açılmasıyla beraber iki turistik ilçenin trafik yükünün önemli ölçüde azaltıldığına vurgu yaparak, il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Hatay\'da 7,5 kilometrelik yol 35 günde tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da 7,5 kilometrelik yol 35 günde tamamlandı - Son Dakika

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