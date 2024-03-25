Dörtyol\'da 740 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen V.Ş'yi durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşetlerde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
V.Ş. gözaltına alındı.
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Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıkların maktulu öldürüp cesedi parçalara ayırdığı iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan M.E. suçlamaları kabul ederken, B.E. ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Mersin'de yapılan bir operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran ve araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle mağdur eden 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, para atma makinesi, 62 banka kartı ve 120 bin lira ele geçirildi. Aranan 6 kişi ise hala bulunamadı.
Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. Yağışla birlikte metre kareye 50 kilogram yağış düştü. Balıkesir Valiliği, vatandaşları yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Sağanak yağışların gece saat 21.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
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