Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da 9 Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?