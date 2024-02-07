Hatay\'da Ahşaptan Yapılan Serinyol Müzik Evi Açıldı

Hatay'da, Karsu Vakfı öncülüğünde Hollanda Büyükelçiliğinin destekleriyle ahşaptan yapılan Serinyol Müzik Evi'nin açılışı yapıldı.
Serinyol El Ele Dayanışma Derneğince düzenlenen açılış törenine sanatçı Karsu da katıldı.
Hataylı müzikseverlerin katıldığı açılışın ardından Karsu, Serinyol Halk Korosu'nun yetişkin ve çocuk üyeleriyle mini konser verdi. Katılımcılar da Karsu'ya eşlik etti.
Yaşanan depremin ardından Hatay'a destek olabilmek için bir yemek kitabı derleyip gelirini bağışladığını anlatan Karsu, depremzede çocuklar için de çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi.
Karsu Vakfını kurmasının ardından Hatay'da müzik evi yapmaya karar verdiğini aktaran Karsu, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.
Hollanda'da ailesiyle kapı kapı dolaşıp çocukların burada müzik yeteneğini geliştirebilmesi için 100'e yakın enstrümanı bağış olarak topladığını anlatan Karsu, şöyle konuştu:
"İnanılmaz gururluyum. En sevdiğim şey yemektir. Pandemi döneminde konserlerim iptal oldu. Yemek kitabı yazmaya karar verdim. Hollanda'da ön satışa çıkardım. Hollanda'da 70 bin kişi kitabı satın aldı. Elde ettiğim gelirle kendi vakfımızı kurduk. Konserin, müziğin insanları bir araya getirip iyileştirdiğini düşündük ve müzik evi yapmaya karar verdik. Müzik evi umarım genç yeteneklere ilham kaynağı olur. Ben, nişanlım ve ailem Hollanda'dan 20 saz, 5 ut olmak üzere 100'e yakın enstrüman topladık. Her enstrümanın ayrı bir hikayesi var. Kimin ihtiyacı varsa, müzikle terapi yapmak istiyorsanız, çalmak istiyorsanız buraya gelsin."
Programa katılan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da Karsu'yla beraber müzik evini gezdi.
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