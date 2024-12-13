Hatay'da Aile Zehirlenmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Aile Zehirlenmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aile, baygın halde evlerinde bulundu. Anne ve üç çocuğu hayatını kaybederken, baba yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın doğal gaz veya gıda zehirlenmesi sebebiyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

13.12.2024 08:18
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1) HATAY'DA EVDE BAYGIN HALDE BULUNAN ANNE İLE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ, BABA TEDAVİDE

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yakınlarının haber alamaması üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği dairede 5 kişi baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan aileden anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ile oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor. Ekipler, ailenin doğal gaz veya gıda zehirlenmesi geçirdiği üzerinde duruyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde 3 ay önce yapımı tamamlanan, depremzedelerin yaşadığı toplu konutlarda meydana geldi. G11 Blokun ikinci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Aileden kimsenin kapıyı açmaması üzerine eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan aileden, anne Kader ile çocukları İsmail Ege ve Elif Bilge Kökçü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Anne ve çocuklarının cansız bedeni, ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Tedavisi süren baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cebike Mahalle Muhtarı Mahmut Dağlıoğlu, ailenin yakınları tarafından haber alınamayınca eve girilerek kontrol edildiğinde, acı manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde baygın halde bulunup, hastaneye kaldırılan 5 kişilik aileden anne Kader Kökçü (35), çocukları Elif Bilge (12) ve İsmail'in (5) ardından tedaviye alınan oğlu Yiğit Efe de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren baba Emrah Kökçü'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, İskenderun'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, babanın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği zehirlenme olayı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İskenderun ilçemizde 12.12.2024 tarihinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen zehirlenme vakası sonucunda aynı hanede ikamet eden K.K, E.B.K, İ.E.K ve Y.E.K isimli vatandaşlarımız vefat etmiş olup, E.K. isimli vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Aile Zehirlenmesi: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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