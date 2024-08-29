Hatay'da asayiş uygulaması: 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da asayiş uygulaması: 2 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay\'da asayiş uygulaması: 2 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, ehliyeti olmayan bir sürücüye ceza kesildi.

29.08.2024 13:48
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos'ta ilçe genelinde uygulama yaptı.

Ekipler, 284 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü sağladı, aranan 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, ehliyeti olmayan bir sürücüye 12 bin 977 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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