Hatay\'da asayiş uygulaması: 2 düzensiz göçmen yakalandı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos'ta ilçe genelinde uygulama yaptı.

Ekipler, 284 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü sağladı, aranan 2 düzensiz göçmeni yakaladı.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, ehliyeti olmayan bir sürücüye 12 bin 977 lira ceza kesildi.