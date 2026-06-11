Hatay'da Çiftçi Traktöre Sıkıştı - Son Dakika
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Hatay'da Çiftçi Traktöre Sıkıştı

Hatay\'da Çiftçi Traktöre Sıkıştı
11.06.2026 16:33
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Yonca balyası yaparken traktöre bağlı alette sıkışan çiftçi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

HATAY'da tarlada yonca balyası yaptığı sırada traktöre bağlı tarım aletinde sıkışan çiftçi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesinde bir tarlada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çiftçi, yonca balyası yaparken traktöre bağlı tarım aletine sıkıştı. Olayı fark eden çevredeki arkadaşları, traktörün kontağını kapatarak makineyi durdurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Çiftçi Traktöre Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emrah Ergen Emrah Ergen:
    peki bu makineyi kim kontrolü ediyo bir başkası mı traktörü sürüyo yoksa o mu neden net bi bilgi yok haber de 0 0 Yanıtla
  • Övgü Anıl Road Övgü Anıl Road:
    işte bu yüzden insanlar dini hükümlerini unutuyo çalışırken bismillah demesi lazım işin başında 0 0 Yanıtla
  • Burcu Konukcu Burcu Konukcu:
    valla hatay da böyle olaylar çok oluyo be şu tarım aletleri gerçekten çok tehlikeli ya adamın ailesi var belki çocukları var böyle birden bir anda hayat değişiviyo üzücü 0 0 Yanıtla
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