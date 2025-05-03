Hatay'da Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Hatay'da Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ve ailelerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, trafik kurallarına uyum ve ilk yardım teknikleri hakkında bilgiler verildi.

03.05.2025 14:46  Güncelleme: 15:11
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Hatay'da vatandaşlara trafik eğitimi verildi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir alışveriş merkezinde çocuklara ve ailelerine trafik eğitimi verildi.

İskenderun ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlik alanında başta çocuk ve gençlerin trafik güvenliği hakkında bilinç sahibi olmasının üzerinde duruldu. Alanda yer alan stantlara alışveriş merkezindeki vatandaşlar ve çocuklar ilgi gösterdi. Sağlık ekipleri, olası trafik kazalarında ilk yardımın hayat kurtarmada büyük önem taşıdığını belirtti ve çocuklara ilk yardım tekniklerini mankenler üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Gerçekleştirilen etkinlikte; emniyet, jandarma ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara çeşitli broşür, boyama kitapları ve anahtarlık hediye edildi.

"Kurallara uyalım gideceğimiz yere üç veya beş dakika geç gidelim"

Trafik haftasına ailesiyle birlikte katılan ve vatandaşlara uyarıda bulunan 36 yaşındaki Mustafa Aydıner, "Öncelikle polis ve Jandarma teşkilatına çoktur teşekkür ediyoruz, böyle bir farkındalık çalışması yaptığı için her şeyden önemlisi bizim sağlığımız düşündükleri için teşekkür ederim. Şüphesiz onlar işlerini yapıyorlar bizim geleceğimiz ve bizim çocuklarımız için bize yol gösterici oluyorlar. Lütfen kurallara uyalım onlar gecenin bir vakti ıssız sokaklarda ve ıssız yerlerde bizler için güvenli hale getiriyorlar, onlara kızmadan onları anlayışla karşılayarak bizim için çalışıyorlar. Kurallara uyalım gideceğimiz yere üç veya beş dakika geç gidelim. Önemli olan bizim sevdiklerimiz ve bizim hayatımız. Trafik haftası Türk polislerine ve tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun" dedi.

Düzenlenen trafik haftasına ailesiyle katılan 11 yaşındaki Ayaz Uğur, "Bence çok güzeldi en çok dikkatimi çeken köpekler oldu çünkü çok akıllılar. Bir de çok güzel şeyler dağıtıldı hepsinden de aldık. Ben trafik kurallarına uyuyorum şimdi de bizlere öğrettiler. Bence trafik kurallarına uyun yoksa trafik kazaları olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Yaya geçidinden dikkatli geçsinler ve kurallara uysunlar"

Trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşların duyarlı olmasını isteyen 10 yaşındaki Belinay Yula, "Etkinlikte köpeklerle, motora binmek ve akülü arabalar dikkatimi çekti. Ben kendim için kurallara uyuyorum. Yaya geçidinden dikkatli geçsinler ve kurallara uysunlar" şeklinde konuştu.

Trafik haftası etkinliğini çok beğenen 9 yaşındaki Zeynep Tosun, "ben en çok köpekleri beğendim. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

"En çok beğendiğim köpekler oldu"

Trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe ailesiyle katılan 10 yaşındaki Esra Tosun, "Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. En çok beğendiğim köpekler oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hatay'da Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika

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