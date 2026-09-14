Hatay'da COP31 hazırlığı için sıfır atık ve iklim farkındalık etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Hatay'da COP31 hazırlığı için sıfır atık ve iklim farkındalık etkinliği yapıldı

Hatay\'da COP31 hazırlığı için sıfır atık ve iklim farkındalık etkinliği yapıldı
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Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık için bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. COP31 hazırlıkları kapsamındaki etkinlikte Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri vatandaşları bilgilendirdi, dijital israf panosu ve iklim ağacı ilgi gördü, katılımcılara tohum topu dağıtıldı.

Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında organize edilen etkinlik, bir alışveriş merkezinde yapıldı.

Etkinliğe katılan Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, iklim değişikliği, çocuk hakları ve sürdürülebilir yaşam konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Günlük dijital alışkanlıkların karbon ve su ayak izine etkisine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "dijital israf farkındalık panosu" da katılımcıların ilgisine sunuldu.

Etkinlik alanında oluşturulan "iklim ağacı" ise çocuklar ve vatandaşların fikirlerini paylaşmasına olanak sağladı. Katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istedikleri faaliyetleri, sürdürülebilir yaşam önerilerini ve sıfır atık konusundaki deneyimlerini renkli not kağıtlarına yazarak ağacın dallarına astı.

Program sonunda katılımcılara tohum topu dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da COP31 hazırlığı için sıfır atık ve iklim farkındalık etkinliği yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da COP31 hazırlığı için sıfır atık ve iklim farkındalık etkinliği yapıldı - Son Dakika
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