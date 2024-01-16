 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatay'da esnaf, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da esnaf, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Hatay'da depremden etkilenen esnaf, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' adlı fotoğraf yarışmasında yer alan fotoğraflara oy verdi. Esnaf, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledikten sonra seçimlerini yaptı. Deprem kategorisinde çekilen fotoğraflar, esnafı yeniden hüzünlendirdi.

Hatay\'da esnaf, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
16.01.2024 - 17:26,  Güncelleme: 17:28
Abone Ol

Depremden etkilene Hatay'da esnaf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Tarihi Uzun Çarşı esnafı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları 5 kategorideki 147 fotoğrafı inceledi.

Tatlıcı Şahap Fansa, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün çektiği "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Halil Fidan'ın " Libya'da felaketin boyutu", "Spor"da Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karesini seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın çektiği "Toz duman" başlıklı karesine oy veren Fansa, fotoğrafları gördükten sonra yeniden hüzünlendiğini belirtti.

Hatay'da depremin ilk günlerinde çekilmiş fotoğrafı seçtiğini anlatan Fansa, "Orada, çocuğun kurtarıldığı andaki mutluluk beni çok etkiledi. O kadar acının içerisinde hayat kurtardıkları için insanların yüzünün gülmesi, enkazdan çıkan birine bu kadar sevinmek anlatsalar da inanmazdık. Gazze kategorisinde ise o fotoğraf karesi için Gazze denmese birebir Hatay'da yaşanan deprem sonrası çekilen kare diyebilirdim. Çünkü görsel direkt Hatay'ı anlatan bir kare gibi gözümüzde canlandı." diye konuştu.

Esnaf Mehmet Hançer Gündüz de "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün çektiği "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha gayret", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazze, Hatay, Spor, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da esnaf, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika


19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti

Son Dakika
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 5 günde Suriye ve Irak'ta 78 terörist etkisiz hale getirildi
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:59 Yunanistan'a ait yük gemisi Kızıldeniz'de füzeli saldırıya uğradı
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 19:10:00. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da esnaf, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement