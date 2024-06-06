Hatay'da depremzedelerin rezerv alanı eylemine polis müdahalesi - Son Dakika
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Hatay'da depremzedelerin rezerv alanı eylemine polis müdahalesi

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Hatay'ın Aksaray, Saraykent, Akasya mahallelerinde yaşayan depremzedeler, mahallelerinin rezerv alanı olarak belirlenmesine karşı eylem yaptı. Polis müdahalesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Bir depremzede, devletin kendilerine haksızlık yaptığını ve polislerin zorbalıkla gözaltına almaya çalıştığını belirterek tepki gösterdi.

06.06.2024 13:15
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DİLAN KUTLU

(ANKARA) - Hatay'ın Aksaray, Saraykent, Akasya mahallelerinde yaşayan depremzedelerin rezerv alanına karşı yaptıkları eyleme polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da evleri hasarsız ve az hasarlı olarak tespit edilen Antakya ilçesine bağlı Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi sakinleri, mahallelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan kapsamına alınmasını istemiyor.

Mahalle sakinleri, rezerv alana karşı eylem yaptı. Petrol ofisi önünde toplanan depremzedelere polis müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

"Biz size oy veren insanlarız, böyle mi olacaktı halimiz"

Polisin müdahalesini kameraya alan bir depremzede, "Biz bir şey yapmadık, bakın devlet nasıl saldırıyor. Devlet bize haksızlık yapıyor, polisleri bile bize haksızlık yapıyor. Arkadaşlarımızı zorla darp ederek götürmeye çalışıyorlar. Hakkımızı savunuyoruz diye bizi döverek darp ederek götürmeye çalışıyorlar. Biz burada bir şey yapmadık, sadece konuşma yapacaktık. Bize böyle zorbalık yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız biz de size oy veren insanlarız, böyle mi olacaktı bizim halimiz..." diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Saraykent, Aksaray, Hatay, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da depremzedelerin rezerv alanı eylemine polis müdahalesi - Son Dakika

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