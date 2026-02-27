Hatay'da Dolandırıcılığa 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak M.S'yi 2 milyon 500 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, M.S. ile yeniden iletişime geçen ve 800 bin lira daha isteyen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda parayı belirlenen adresten teslim almaya gelen L.G. ve E.V. suçüstü yakalandı.

Zanlıların üst aramasında, iki sahte polis kimliği ve cep telefonu ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.