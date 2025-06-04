Hatay'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan E.E. ile H.Ç. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.
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