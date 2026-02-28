Hatay'da Fırtına: Konteyner Çatısı Uçtu

Hatay'da fırtına nedeniyle konteynerin çatısının uçması ve park halindeki iki araca zarar vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Antakya ilçesinde dün etkili olan fırtınada Akasya Mahallesi'nde bulunan bir şantiyedeki konteynerin çatısı uçtu.
Uçan çatı park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.
Olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
