Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Hatay\'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya, Defne, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalar yapıldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra 4'ü tutuklandı.

20.05.2024 21:09
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Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antakya, Defne, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

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