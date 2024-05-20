Hatay\'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antakya, Defne, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
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