Hatay\'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Güncel

Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antakya, Defne, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.