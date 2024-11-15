Hatay\'da İstilacı Farelere Karşı İlaçlama Çalışmaları Başlatıldı

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İstilacı farelerle mücadele için çalışma başlatıldı

HATAY - Hatay'da araçlardan dökülen tahıllarla beslenen ve kara yolunu istila eden farelerle ilgili büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde E-5 kara yolu üzerinde tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllar farelere yem olmuş ve binlerce fare bölgeyi istila etmişti. Gözle görülür düzeyde olan fareler, ulaşım için bölgeyi kullananlar tarafından fark edilir seviyeye gelmişti. Farelerden rahatsız olan vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirerek konunun çözülmesi için yardım talep etti. HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri konuya derhal müdahale ederek E-5 Kara Yolu üzerinde detaylı ilaçlama ve zehirleme çalışmalarına başladı.

Ekiplerin hızlı müdahalelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıseki Mahalle Muhtarı Özcan Kayar; " Mahallemiz liman bölgesinde olduğu için tahıl ürünlerinin sevkiyatları olmakta, yol kenarlarına dökülen ürünler sebebi ile fareler beslenmeye çıkabiliyorlar. Bu durumu derhal HBB yetkililerine bildirdik ve anında çözüm odaklı geri dönüş aldık bugün itibari ile kemirgenlere yönelik ilaçlama çalışmaları başladı. Konuya hassasiyet gösteren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve çalışma arkadaşlarına titiz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer, vatandaşlardan gelen her talebi ivedi bir şekilde sonuçlandırmak adına bütün ekiplerin sahada canla başla çalıştıklarını ve vatandaşların mağdur olmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.