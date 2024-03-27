Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kaçakçılıkla operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sanayi ve Kışlalar mahallelerindeki bir ev ve iş yerine operasyon yaptı.
Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler B.A. ve O.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Trakya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen eğitimlerde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi. Seçim kurallarının ihlal edilmemesi ve oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiği vurgulandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan balık satış yerleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi. Denetimlerde, iş yerlerindeki menşei belgeleri kontrol edilirken, tezgahlarda satışa sunulan balıkların uygun ölçülerde olup olmadığı da kontrol edildi. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin kurallara uymaktan geçtiği hatırlatıldı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da 600 konut iddialarını yalanlayarak, Yavaş'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. Altınok, açılışa katıldığı müze öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Yavaş'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi ve tapularını göstermeleri gerektiğini belirtti. Altınok, Yavaş'ın iddialarını ispat etmediği için istifa etmesi gerektiğini vurguladı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Timi'ne yeni ekipmanlar törenle teslim edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, afete hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, doğal afetlerde bilinçli ve eğitimli personelin varlığının önemini belirtti. Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ise timin İzmir'de aldığı eğitimden bahsederek, ekipmanların temin edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Uşak AFAD Müdürü Burak Edin ise jandarma arama kurtarma ekiplerinin önemine değinerek, Uşak'ta böyle bir timin kurulmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte, seçim güvenliği için 8 bin 288 jandarma ve polisin görevli olduğunu bildirdi. Çeber, seçimle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü. Vali Çeber, futbolcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan dilenci kadın tutuklandı. Olay, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda meydana geldi. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Bitlis'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, zor şartlarda çalışarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor. Bitlis genelinde 60 iş makinası ve 80 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 300 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 954 milyon 533 bin 432,88 lira, işlem miktarı ise 2.122,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 956 milyon 875 bin 832,16 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Bilecik'te kendisini 'polis' olarak tanıtarak bir kişiden 1,5 milyon liralık ziynet eşyalarını alan şahsın babası, ziynet eşyalarını polise teslim etti. Dolandırılan mağdur vatandaşın şikayeti üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilirken, şüpheli hala aranmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?