Hatay\'da Kamyonette Çıkan Yangın Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki baz istasyonunda bakım yapan ekiplerin 34 CEJ 345 plakalı kamyonetinde bulunan jeneratör henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle ormanlık alandaki araç alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bakım personeli D.U, sağlık ekibince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonetteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.
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