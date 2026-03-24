Hatay\'da Kız Çocukları İçin Destek Projesi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, kız çocuklarının ihtiyaçlarını görünür kılmak ve onların çözüm süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Hatay'da Çocukları Destekleyen Mahallelere Doğru" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesinde kurulan "Suna'nın Kızları" girişimi tarafından hayata geçirilen, Hatay Valiliği ve Turkish Philanthropy Funds işbirliğinde yürütülen projenin paydaşları Hatay Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda Hatay'ın çocuk odaklı bir şehir olması için çocuk katılımını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerin sonrasında yürütülen çalışmaların, yalnızca fiziki yeniden inşa sürecini değil, toplumsal iyileşmeyi de kapsadığını söyledi.

Depremlerin ardından kentte engellilere yönelik ortez-protez merkezleriyle, kadınların yeniden iş hayatına katılımı için kooperatifler kurulduğunu belirten Masatlı, ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve gençlerin desteklenmesi için de projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çocukların gelişimine katkı sunmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Masatlı, "Evlerin, okulların, hastanelerimizin, altyapımızın yapılması veya taş üstüne taş koymak yeterli değildir. Önemli olan şey gönül üstüne gönül koymaktır. Bu çocuklarımıza tekrar umut aşılamak, onların geleceğe emin adımlarla yürümesi için her tür desteği vermektir. Bu şehri yeniden kurarken sadece fiziksel görüntüsüyle değil, insanıyla, çocuğuyla, genciyle, erkeğiyle, kızıyla bunu yeniden kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

İpek Kıraç da "Suna'nın Kızları" girişimini, annesi Suna Kıraç'ın eğitim alanındaki mirasını yaşatmak ve kız çocuklarının kendi hayatlarının öznesi olabileceği bir dünya hedefiyle kurduğunu belirtti.

Hatay'da yaklaşık 2 yıldır yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Kıraç, önceliklerinin çocuklar için güvenli ve destekleyici alanlar oluşturmak olduğunu, bu kapsamda Antakya ve çevresinde çocuk yaşam merkezlerinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kıraç, "Hatay'da Çocukları Destekleyen Mahallelere Doğru" projesinin kız çocuklarının ihtiyaçlarının duyulması ve onların çözüm süreçlerine doğrudan katılımını sağlamak amacıyla tasarlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların tümünü çözüm ve destek topluluklarımızın katkısıyla hayata geçirdik, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren ise deneyimimizi daha geniş alanlara taşımaya hazırız. Bu amaçla çocukları destekleyen mahalleler çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hayalimiz ve hedefimiz çok net. Çocukların yaşadıkları mahalleleri, şehirleri, tüm ekosistemi onlar için gerçekten güvenli ve destekleyici alanlara çevirebilmek."

Turkish Philanthropy Funds Deprem Fonları Yöneticisi Seda Özdemir Şimşek ise projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Toplantıya Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Bir babanın en ağır yükü: “Yarın bayram, erken yatın“ dedi, hiçbiri uyanamadı Bir babanın en ağır yükü: "Yarın bayram, erken yatın" dedi, hiçbiri uyanamadı
ABD’nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi
Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı
AK Partili İnan’dan Cemil Tugay’a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz AK Partili İnan'dan Cemil Tugay'a sert sözler: Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza

15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı
15:29
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
14:51
Yunus Emre Özden’in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu’nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı
14:11
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:45:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Hatay'da Kız Çocukları İçin Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.