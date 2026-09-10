Hatay'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şehitler Mahallesi'ndeki müstakil ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?