Hatay'ın Payas ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DFB 120 plakalı tır, Emirhan A. (16) yönetimindeki 57 AGC 073 plakalı motosikletle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Emirhan A'nın cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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