Hatay'da Motosiklet Yarışına 24 Kişiye Ceza

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Hatay'da, otoyolu trafiğe kapatarak motosikletle yarış yapan 24 kişiye 523 bin 664 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana- İskenderun Otoyolu'nun Payas- Dörtyol arasındaki bölümünün trafiğe kapatılarak motosiklet yarışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, otoyolda motosikletle yarışan 24 kişinin kimliğini ve adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla bu kişiler yakalandı. Ekipler, 24 kişiye 523 bin 664 lira ceza kesti, 7 motosikleti de trafikten men etti.