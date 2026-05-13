Hatay\'da Orman Yangını Söndürüldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alibeyçağılı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 20 güvenlik korucusu sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
