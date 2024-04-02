Hatay\'da Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

WhatsApp, Durum Paylaşımlarında Etiketleme Özelliği Getiriyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.