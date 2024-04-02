Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Zübeyde Hanım Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, otizmli çocuklar için sesli müzik oyunları ve spor aktiveleri yapıldı.
Belen ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sebati Günenç İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar dans gösterisi sundu.
Farkındalık amacıyla kırmızı renk giyen otizmli çocukların etkinliğine, öğretmenler ve aileler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, depremin merkez üssünde ve çevresinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kaybedilen ilçelerde neden kaybedildiğini inceleyeceklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Ayrıca, kazanan adayları tebrik ederek, Yalova halkının ve şehrinin menfaatine yapılacak uygulamaları destekleyeceklerini belirtti.
Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 2. Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Niğde'de yürütülen 134 projenin değeri ve gerçekleşme oranı hakkında bilgi verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin 602 oy farkla kazandığı seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Seçim döneminde toplu taşıma ücretlerinde indirim ve öğrencilere ücretsiz taşıma vaadi veren AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybettikten sonra indirimi iptal etti.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik getiriyor. WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik sayesinde, kullanıcılar durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek. Instagram hikayelerinde mevcut olan bu özellik, WhatsApp'ta şimdiye kadar bulunmuyordu. Diğer kullanıcılar etiketleri göremeyecek ve bahsetmeler durum güncellemeleri altında da görülmeyecek. WhatsApp, yeni özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak bu özelliğin kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Altun, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve soruşturmanın başlatıldığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?