Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EDL 090 plakalı otomobil, Karahüseyinli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Yaralı - Son Dakika
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