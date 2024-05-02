Hatay'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay\'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim B. idaresindeki panelvan ile Metehan K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki üç kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine götürüldü.

02.05.2024 18:03
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim B. idaresindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan, Karaağaç Mahallesi'nde Metehan K. yönetimindeki 31 ARB 188 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberindeki Veysel K, Eray.K. ve Emine K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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