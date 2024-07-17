Hatay'da Rönesans Rezidans davası devam ediyor

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Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar yapı denetim şirketinin yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, tutuksuz inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. de SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Tahliyemi veya beraatimi talep etmiyorum"

Sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta vefat eden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Bilirkişi raporunun hatalı olduğunu öne süren Coşkun, deprem ivmesi, etkisi ve süresinin göz önünde bulundurulmasını isteyerek, "Tahliyemi veya beraatimi de talep etmiyorum, kararı mahkeme üyelerine bıraktım." dedi.

Tutuklu kontrol elemanı Önder Artun da mahkemede suçsuz olduğunu, şizofreni hastalığı geçirdiğini öne sürdü.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmasını talep ederek, Artun'un sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturduğunu savundu.

Duruşma salonunda rahatsızlandı

Diğer tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise duruşma sırasında rahatsızlandı. Salona çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Seküçoğlu, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahkeme heyeti bu sırada duruşmaya ara verdi.

Seküçoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin sağlık sorunları bulunduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

"Çocuklarımı 'cennetten köşe' diyerek kandırdılar"

Oğlunu, gelinini ve torunlarını yıkılan rezidansta kaybeden müşteki Emine Dinçer ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Çocuklarımı 'cennetten köşe' diyerek kandırdılar, içinde hayatlarını kaybettiler." dedi.

Diğer müştekiler de deprem sonrası enkazda yakınlarını ararken yapıdaki malzemenin kalitesiz olduğunu gördüklerini, betonun "kum gibi ufalandığını" anlattı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Ekim'e erteledi. Heyet, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmetti.

Yakınlarını kaybeden ailelerden açıklama

Yıkılan rezidansta yakınlarını kaybeden aileler duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı.

Ailelerden Meryem Bıyıksız, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.

Rezidansın enkazından kendisinin sağ çıktığını, ablasının ve yeğenin cenazelerine ise ulaşılamadığını anlatan Cemile İncili de suçluların cezasını çekmesini istediğini dile getirdi.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu, biri firari ve 3'ü tutuksuz toplam 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar cezası istemiyle dava açılmıştı.