Hatay\'da Rüşvet Operasyonu: 3 Tutuklama

Hatay'da polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet aldıkları iddia edilen, aralarında polis ve nüfus memurunun da bulunduğu 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 193 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.